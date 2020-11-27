Москва, , 11:34 — REGNUM Если учесть, что I квартал 2021 года будет обременен антикоронавирусными ограничениями, то восстановление экономики РФ займет не меньше 2,5 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил экономист, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич. Так он прокомментировал прогноз главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что полное восстановление экономики России произойдёт к середине 2022 года.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

«Восстановление российской экономики в сроки, заявленные госпожой Набиуллиной, может произойти только в том случае, если этому посодействует Росстат путем изменения методологии расчетов или корректировкой статистики, — сказал Любич. — Падение экономики в этом году составит порядка 5%. В 2019 году, до кризиса, российская экономика выросла на 1,3%. Даже если мы предполагаем, что в 2021 году восстановительный рост будет несколько больше, чем в 2019, и составит порядка 1,9−2%, (что очень много с учетом того, что как минимум I квартал 2021 года будет обременен антиковидными ограничениями), восстановление займет не менее 2,5 лет».

Но, как подчеркнул Любич, с учетом того, что на самом деле восстановительный рост будет не выше докризисного уровня, реального восстановления экономики на уровень 2019 года стоит ожидать к концу 2023 года, а может быть, и к началу 2024 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что экономика РФ выйдет на докризисный уровень примерно к середине или к концу 2021 года.