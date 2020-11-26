Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM В Петербурге порядка ста заведений общественного питания в нарушение постановления Смольного о мерах по борьбе с пандемией работали в ночное время. Некоторые из нарушителей после фиксации этого факта нагло открылись под другой вывеской. Теперь предпринимателям грозят крупные денежные штрафы или даже запрет деятельности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Напомним, еще с конца октября рестораны, кафе, бары, столовые и другие точки общественного питания не имеют права работать в ночное время с 23 до 6 часов утра. Недавно целиком и в любое время запретили работу общепита в торговых центрах. Запрет коснулся нескольких тысяч заведений, большинство из них его выполняют. Но не все.

Как сообщили 26 ноября в Смольном, за несоблюдение установленных требований недавно были закрыты десять объектов общественного питания в Адмиралтейском и Центральном районах. Входные двери были опечатаны. Однако некоторые из закрытых заведений вновь открылись, просто поменяв вывеску. На них есть управа.

«Комитет по промышленной политике прорабатывает возможность привлечения к ответственности также арендодателей кафе, баров и ресторанов, которые нарушают введенные в городе ограничения. Аналогичная ответственность может быть возложена на торгово-развлекательные центры, в случае, если детские комнаты и объекты для развлечений и досуга продолжат работать, несмотря на введенные ограничения», — сообщили в Смольном.

Тем временем законопослушные предприниматели активно получают QR-коды, которые подтверждают соответствие их заведений требованиям безопасности. Такие коды получили уже более 100 тысяч организаций города, рост в ноябре по сравнению с октябрем составил 155,2%.

Также в Петербурге будет организована проверка достоверности сведений о переводе сотрудников на удаленный режим, представленных различными организациями. Вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что по данным Роспотребнадзора, в городе по-прежнему большинство заболевших ковидом — офисные работники, а значит в их организациях, скорее всего, есть нарушения.

Кроме того, вице-губернатор поручил сформировать реестр новогодних мероприятий, которые получат согласование на проведение от профильных комитетов Смольного.