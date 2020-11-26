Москва, , 14:41 — REGNUM Безусловно, льготная ипотека в значительной степени повлияла на объемы реализации нового жилья, заметно увеличила динамику во всех отраслях, так или иначе смежных или связанных со строительством, ремонтом и обустройством жилой недвижимости, позитивно сказалась на рынке труда и так далее, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«С другой стороны, именно льготная ипотека привела к весьма резкому росту цен на жилую недвижимость, что в значительной мере нивелировало эффект от сверхнизких ставок (ставка по льготной ипотеке составляет 6,5%, что на 1 п. п. ниже среднерыночных ставок).

К тому же, Банк России видит в льготной ипотеке потенциальные риски формирования кредитного пузыря. И опасения эти небезосновательны — понижение процентных ставок с одновременным смягчением требований по величине первоначального взноса привели на рынок значительное количество заемщиков, не обладающих соответствующей платежеспособностью.

Это чревато в перспективе ростом просроченной задолженности, а в худшем варианте — и схлопыванием пузыря, проблемами с реализацией залога, обрушением рынка недвижимости и кредитования и так далее. Но это все «страшилки» теоретические, и пока до столь негативного развития события кране далеко.

А вот выдача ипотечных кредитов на льготных условиях для индивидуально жилищного строительства выглядит интересным предложением. Дело в том, что спрос на новостройки в многоквартирных домах начинает понемногу удовлетворяться. Немалая часть граждан предпочитает жить в собственном доме, тем более, что в провинции ИЖС куда более распространено, чем многоквартирные дома.

При это следует понимать, что речь идет о молодых людях до 35 лет с детьми (до 19 лет). То есть о россиянах, в большинстве своем имеющих пока еще весьма скоромные доходы, к тому же относящихся к группе, в наибольшей степени подверженной рискам потери работы или снижения доходов.

В этом свете вполне можно ожидать весьма сдержанной реакции Банка России на данное предложение, так как к уже имеющимся рискам возникновения кредитного пузыря за счет влияния государственной программы льготного кредитования для покупки жилья в многоквартирных новостройках добавляются риски аналогичного пузыря на рынке ИЖС со льготными кредитами для молодежи, чаще всего не отличающейся высокой платежеспособностью.

Предложение может быть поддержано ведомствами, связанными со строительством, производством стройматериалов, отделочных материалов, бытовой техники, логистики и так далее.

Аргументом, способным перевесить чашу весов в пользу льготного кредитования молодежи для строительства частных домов, является, пожалуй, его ограниченность в сроках — сейчас предполагается, что программа продлится всего до 1 июля 2021 года, а за это время рынок ипотечного кредитования может просто не успеть перегреться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, госкомпания «Дом.РФ» планирует запустить программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи, заявил гендиректор компании Виталия Мутко.

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