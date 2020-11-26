Москва, , 07:39 — REGNUM Программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% на приобретение частных жилых домов на первичном рынке для молодых семей собирается запустить госкомпания «Дом.РФ». Об этом РБК заявил глава организации Виталий Мутко.

По его словам, на пилотный проект из прибыли госкомпании выделят 300 млн руб. Кредиты от «Дом.РФ» на покупку такой недвижимости смогут получать граждане возрастом до 35 лет, у которых есть дети.

Мутко отметил, что около половины возводимого жилья в России приходится на индивидуальное жилищное строительство, однако из-за низкой ликвидности этого вида недвижимости банки не стремятся выдавать займы на покупку частных домов.

Он добавил, чтов настоящее время ставка кредита на приобретение дома на два-три процента выше, чем в случае ипотеки с квартирами.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября экономист Василий Колташов заявил, что в РФ следует продолжать снижение ставок по ипотечным кредитам. Так он прокомментировал слова руководителя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о том, что льготная ипотека таит угрозу и ее нельзя сохранять на продолжительное время.

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