Москва, , 14:51 — REGNUM После того, как компания Ozon вышла на биржу, эксперты заново оценили состояние основателя интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук, которое составило $10 млрд. Об этом 25 ноября сообщает журнал Forbes со ссылкой на экспертов.

Как считают эксперты, после того, как компания Ozon вышла на биржу, можно заново оценить стоимость компании Wildberries, так как обе компании ведут работу с помощью «смешанной» схемы получения дохода. При этом маркетплейсы осуществляют прямые продажи товаров и продажи товаров сторонних продавцов.

«Для Wildberries уместно применять существенно более высокие мультипликаторы, так как темпы роста почти такие же (как у Ozon), но Wildberries прибылен. Плюс премия за лидерство», — заявил по этому поводу партнер Data Insight Борис Овчинников, добавив, что уменьшить оценку стоимости смогут только «политические риски попадания на один уровень с (президентом фонда «Сколково» Виктором) Вексельбергом».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября стало известно, что рейтинг лучших в России работодателей по версии журнала Forbes, обнародованный 24 ноября, возглавила компания «Яндекс».