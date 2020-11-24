Москва, , 10:34 — REGNUM Рейтинг лучших в России работодателей по версии журнала Forbes, обнародованный 24 ноября, возглавила компания «Яндекс».

По информации издания, компании, вошедшие в рейтинг, оценивались в баллах по зарплате, условиям труда, социальному пакету, внутрикорпоративному обучению, созданию рабочих мест, инвестициям в инфраструктуру, востребованности, заботе об экологии и благотворительности. Кроме того, в нынешнем году на суммарный итоговый балл повлияло мнение экспертов.

Лидером рейтинга стала компания «Яндекс», в которой трудится 74,2 тыс. сотрудников, её итоговый балл составил 63,9.

На втором месте алмазодобывающая компания «Алроса» с 63,7 балла (65,3 тыс. сотрудников). На третьем — Тинькофф банк с 61,2 балла (73,4 тыс. сотрудников). Четвертым идет «Сибур Холдинг» с итоговым баллом 61,1 (85,4 тыс. сотрудников), пятым — Газпромбанк с результатом 60,5 балла (76,2 тыс. сотрудников).

Также в десятку самых лучших работодателей России вошли Splat — 59,6 балла, ВТБ — 59,3 балла, Сбербанк — 59,2 балла, МТС — 58,6 балла и «Полюс» — 58,4 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября «Рено Россия», «АвтоВАЗ» (Groupe Renault) возглавила рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием в России по версии журнала Forbes.