Москва, , 10:59 — REGNUM По ряду направлений экономика Москвы укрепляется и улучшает позиции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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«Если говорить про потребительский спрос и в целом про ситуацию на рынке продаж товаров, работ, услуг, то мы наблюдаем восстановление в целом по экономике до показателей прошлого года, даже небольшой рост, если мы говорим про непродовольственную торговлю», — сказал Ефимов.

При этом он отметил, что после весеннего локдауна ряд отраслей не восстановился: речь идёт, прежде всего, о культурно-массовых мероприятиях, гостиничном бизнесе и транспорте.