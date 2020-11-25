Москва, , 09:06 — REGNUM Медицинские работники, которые контактируют с пациентами с подтверждённым диагнозом COVID-19, получат дополнительную помощь от государства. согласно проекту распоряжения правительства России, на эти выплаты из резервного фонда планируется направить 10 млрд рублей.

«Выделить Минфину России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования […] на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе, на который ссылается ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно, что правительство России выделило на выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, свыше 26 млрд рублей. Ранее, в октябре 2020 года, из резервного фонда российского правительства на эти цели было направлено почти 25 млрд рублей.

Напомним, правительство России приняло решение продлить федеральные доплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, до конца 2021 года.

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