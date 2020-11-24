Москва, , 15:20 — REGNUM Пока действия российских властей менее безумны, чем весной 2020 года, и поэтому экономический ущерб, наносимый коронабесием, оказывается меньше, чем во время первой волны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая заявила о том, что в РФ усложняется ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

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"Российская экономика реагирует не на количество людей с положительными тестами на коронавирус, а на действия государства. А поскольку действия государства пока что менее безумны, чем в прошлые разы, то экономический ущерб, наносимый коронабесием, пока оказывается меньше, чем в прошлую волну», — сказал Делягин.

В свою очередь, экономист Михаил Хазин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что есть риск того, что власти РФ опять придумают «какую-нибудь глупость», из-за которой экономика страны снова просядет.

«Они опять придумают какую-нибудь глупость, из-за которой экономика просядет. Поймите, придумывают глупости чиновники Роспотребнадзора и Минздрава. Логика у них такая: надо придумать что-нибудь такое, за что им дадут премию и не станут ругать. Какое это имеет отношение к реальности, они не знают и их это не волнует, — пояснил Хазин. — Я лежал в больничке, и там врачи по коридору ходят в масках, а когда заходят в палату, снимают. Почему они снимают, я понимаю — они уже переболели. А когда спросил, зачем они надевают маски, они ответили: «Потому что Роспотребнадзор бдит». То есть всё как всегда. Глупости придумывают одни люди, а расплачиваются другие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Голикова заявила, что на сегодняшний день ситуация с распространением коронавируса в России осложняется.

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