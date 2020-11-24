Новосибирск, , 15:20 — REGNUM Новосибирской области планируется выделить дополнительные средства на расходы, связанные с оплатой выплат медикам и другим работникам медорганизаций, оказывающим помощь по диагностике и лечению COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Соответствующие решения приняты на заседании комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде», — уточнили в обладминистрации.

По словам первого заместителя председателя Государственной думы Александра Жукова, Речь идёт о 65 миллионах рублей.