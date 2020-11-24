Чебоксары, , 12:20 — REGNUM В Чувашии в сфере торговли по итогам десяти месяцев снизился оборот розничной и оптовой торговли, значительно упал оборот общественного питания. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные Чувашстата

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

В январе — октябре 2020 года оборот розничной торговли в республике составил 130 млрд рублей, что на 7,7% меньше аналогичного прошлогоднего периода. В структуре торговли 51% составила продажа пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия.

Оборот оптовой торговли за указанный период сократился на 1,3% и составил 157 млрд рублей. Оборот общественного питания упал на 26,8% — до 7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, предприятия общественного питания из-за пандемии коронавируса несколько месяцев работали навынос или на доставку. 24 ноября часть ограничений вернули, но только в отношении фуд-кортов: им можно работать только под заказ или навынос.

Подробнее: В Чувашии ввели ограничения для предприятий общепита