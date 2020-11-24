Чебоксары, , 07:27 — REGNUM В Чувашии ограничительные меры коснулись фуд-кортов: им можно работать только под заказ или навынос. Соответствующий указ подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Власти отмечают, что ограничительные меры были приняты в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Новая мера вводится в отношении работы фуд-кортов.

«Недопущение оказания услуг общественного питания на территориях фуд-кортов (зона питания, где посетителям предлагают услуги сразу несколько объектов общественного питания, имеющих общий зал для питания), за исключением обслуживания навынос и доставки заказов», — говорится, в частности, в указе.

Напомним, ранее в Чувашии несовершеннолетним запретили ходить в торгово-развлекательные центры без родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вдвое сократили число спортсменов, которые одномоментно могут тренироваться в спортзалах и на открытом воздухе. Кроме того, с 24 ноября во всех муниципалитетах приостанавливается работа учреждений дополнительного образования, в Чебоксарах и Новочебоксарске старшеклассники переходит на дистанционное обучение.

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