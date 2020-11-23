Москва, , 15:05 — REGNUM Ситуация с ростом просроченных платежей по кредитам МСП была ожидаема, считает глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 23 ноября, комментируя данные статбюллетеня Банка России «Кредитование субъектов МСП». Напомним, согласно новой статистике, объем просроченной задолженности МСП за девять месяцев увеличился на 11%. При этом объем предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитов в сентябре достиг максимума с начала года — 761,9 млрд руб.

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«Я очень хотел бы смотреть на сложившуюся ситуацию оптимистично и надеяться на то, что по факту окажется, что не вся просрочка — это обанкротившиеся предприятия, что это показатель лишь временных трудностей малого и среднего бизнеса. Однако те действия, которые продолжает предпринимать правительство, и те меры «поддержки», которые предлагает партия власти, не улучшат ситуацию, а наоборот, будут способствовать ее ухудшению», — подчеркнул Хуруджи.

Он добавил: «Мы еще в период первого локдауна предполагали подобное развитие ситуации. Были уверены, что те меры по борьбе с коронавирусом, которые предложены правительством, нанесут существенный урон малому и среднему бизнесу и его кредиторам. Мы предполагали, что к концу 2020 года просрочка по кредитам может вырасти до 17−18%, поскольку кредитные каникулы не спасут бизнес в период локдауна, а лишь отложат негативные эффекты вируса и самоизоляции. Изменить ситуацию могло бы разрешение продолжать работу с соблюдением мер защиты, и прямая финансовая помощь гражданам страны, от покупательской способности которых зависит и платежеспособность малого и среднего бизнеса».