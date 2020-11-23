Москва, , 13:25 — REGNUM Закон, согласно которому ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ), превышающие 5 млн рублей в год, увеличивается с 13% до 15%, подписал президент России Владимир Путин. Текст документа 23 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом в законе предусмотрен ряд исключений. В частности, такой налог не будет затрагивать доходы от продажи любого личного имущества граждан (исключая ценные бумаги), подарки и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Закон разработан по поручению российского лидера и предназначен для того, чтобы создать дополнительный источник финансирования для лечения детей с тяжелыми угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, включая редкие (орфанные).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дочерние компании мультинациональных корпораций и оптовые поставщики импорта пожаловались на массовые отказы налоговых органов России в учете расходов на выплату процентов по займам, которые воспринимают возврат одолженных внутри группы средств с процентами как вывод прибыли из-под налогообложения

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