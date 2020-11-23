Москва, , 11:25 — REGNUM На массовые отказы налоговых органов России в учете расходов на выплату процентов по займам, которые воспринимают возврат одолженных внутри группы средств с процентами как вывод прибыли из-под налогообложения, пожаловались 23 ноября дочерние компании мультинациональных корпораций и оптовые поставщики импорта.

Как говорится в обращении Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; в нее входят Apple, Ariston, Canon, Intel, Panasonic, «М.Видео», «Эльдорадо» и т.д.) в российскую в Федеральную налоговую службу (ФНС), приводимом РБК, претензии к финансированию бизнеса со стороны налоговиков, являются одной из самых ключевых проблем, с которыми РАТЭК сталкивается в текущем году.

Уточняется, что в случае, если компании необходимо финансирование в результате дефицита оборотных средств и она берет кредит под процент у аффилированной, взаимозависимой организации, сотрудники налоговых служб «по умолчанию» считают это выводом прибыли из-под налогооблажения в России.

Также, как это подтвердил изданию партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров КПМГ Андрей Ермолаев, налоговиками внутригрупповое финансирование расценивается как заведомо направленное только на получение необоснованной налоговой выгоды.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября певец Николай Басков заявил, что концертная деятельность нуждается в поддержке, которую можно было бы оказать путём снижения налогов.