Бишкек, , 21:19 — REGNUM Перед правительством Киргизии стоит задача по активизации лизинговых операций, приостановленных из-за экономических последствий пандемии коронавируса. Об этом заявил и. о. премьер-министра Артем Новиков на совещании по вопросу финансирования госпрограмм.

По словам чиновника, новые власти республики планируют до конца текущего года при помощи Российско-Киргизского фонда развития создать лизинговую компанию со своим уставным капиталом и включением в него лизингового портфеля Айылбанка.

«Считаю, что уже в декабре можно будет сформировать прогноз по лизинговому портфелю в сумме 4,5 млрд сомов (4 млрд рублей) на 2021 — 2022 годы», — подчеркнул он.

Также исполняющий обязанности главы правительства Киргизии отметил необходимость увеличения уставного капитала Гарантийного фонда республики.