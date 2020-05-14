Бишкек, , 00:22 — REGNUM Представители России в руководстве Российско-Киргизского фонда развития выступают против перевода оставшихся $260 млн (19,1 млрд рублей) средств РКФР на счет в Киргизии. Об этом на заседании парламента заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, передает «24.kg».

По словам высокопоставленного чиновника, сейчас эти деньги размещены в ценных бумагах на российском рынке.

Он отметил, что представители правительства Киргизии в совете фонда подняли этот вопрос, но их российские коллеги не согласились перевести средства РКФР.

«Мы сейчас готовим дополнительное обоснование для получения средств фонда», — подытожил Асрандиев.

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