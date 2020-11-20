Москва, , 19:54 — REGNUM Росстат зафиксировал незначительное снижение безработицы в России в октябре 2020 года, следует из опубликованного 20 ноября доклада ведомства «О социально-экономическом положении России».

«В октябре, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — говорится в докладе.

Таким образом, по сравнению с предыдущим месяцем общее число безработных сократилось почти на 100 тысяч человек, хотя в процентном соотношении показатель остался прежним — 6,3%.

Зафиксировано также снижение числа граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости населения. Согласно данным Роструда, в октябре таковых оказалось 3,5 млн человек (3,7 млн — в сентябре), из них 1,7 млн человек из них получали пособия по безработице.

Общая численность безработных в октябре снизилась на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении рост показателя замедлился до 35% с 41,7% месяцем ранее.

Напомним, в сентябре Росстат зафиксировал снижение безработицы в стране впервые с начала пандемии коронавируса.