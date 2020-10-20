Москва, , 19:50 — REGNUM Уровень безработицы в России в сентябре 2020 года сократился до 6,3% от экономически активного населения. Об этом говорится в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

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"В сентябре, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,3% рабочей силы, классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда», — говорится в докладе.

При этом, согласно данным Роструда, в органах службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 3,7 млн человек (3,6 млн — в августе), в том числе 3,3 млн из них получали пособия по безработице.

Общая численность безработных в сентябре по сравнению с августом снизилась на 0,7%, а в годовом выражении — выросла на 41,7%. При этом численность официально безработных в сентябре выросла на 1,2%, а в годовом выражении — в 5,5 раза.

Напомним, уровень безработицы в России в августе составил 6,4%, в июле — 6,3%, в июне — 6,2%, в мае — 6,1%. До этого безработица в стране не превышала 6% с весны 2016 года.