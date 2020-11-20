Москва, , 14:18 — REGNUM В том случае, если в США к власти придет представитель Демократической партии Джозеф Байден, степень хаотичности в мировой экономике сильно вырастет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал дальнейшую судьбу газопровода «Северный поток — 2».

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«Степень хаотичности событий в мировой экономике в случае прихода Байдена очень сильно вырастет. И по этой причине очень многие решения будут носить чисто ситуативный характер, — пояснил Хазин. — А когда решение носит ситуативный характер, бывает так, что человек делает не то, что хочет, а то, что у него получается. По этой причине предсказать что-либо достаточно сложно. Степень управляемости экономикой со стороны американского государства уже нулевая. А поскольку нужно будет решать конкретные задачи — угроза обвала рынок, угроза обвала конкретных финансовых институтов, то будут приниматься резкие решения. А когда принимаются резкие решения, то все сыплется».

В этой ситуации, как пояснил Хазин, все игроки начинают придумывать свои выходы.

«Я думаю, что степень независимости Германии от США сильно вырастет именно потому, что США не смогут предложить какую-то рациональную модель поведения», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, депутаты большинства фракций бундестага ФРГ в ходе поименного голосования высказались за предложение поддержать проект «Северный поток — 2».

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