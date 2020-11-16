Москва, , 11:38 — REGNUM Центральный банк России с 17 ноября выпускает в обращение памятную монету к 200-летию со дня рождения великого русского поэта Афанасия Фета, сообщается 16 нояября на сайте регулятора.

Читайте: Банк России выпускает монету в честь писателя Ивана Бунина

Серебряная монета «Поэт А.А. Фет, к 200-летию со дня рождения (05.12.1820)» из серии «Выдающиеся личности России» выпускается номиналом 2 рубля.

А также: Банк России выпускает памятную монету о саммите ШОС и БРИКС

На монете расположены изображение портрета Фета, перо для письма и поющий на ветке соловей. Тираж монеты составит 7 тысяч штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦБ РФ выпустил в обращение памятную серебряную монету «Писатель И.А. Бунин, к 150-летию со дня рождения».

Читайте также: Банк России выпускает монету к 100-летию плана ГОЭЛРО