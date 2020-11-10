Москва, , 09:51 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, Центральный банк России выпускает в обращение памятную монету «100-летие плана ГОЭЛРО», сообщается на сайте регулятора.

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На серебряной монете изображен монтажник, плотина гидроэлектростанции и опора линий электропередач.

Номинал монеты к 100-летию ГОЭЛРО — 3 рубля, тираж — 3000 штук. Все памятные монеты принимаются к платежу в России без всяких ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ с 10 ноября выпускает в обращение памятную монету «25-летие образования Счетной палаты Российской Федерации».

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