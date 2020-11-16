Москва, , 08:58 — REGNUM Ассоциация «Аэронет» предложила ограничить возможность закупок иностранных беспилотных авиационных систем (БАС) для государственных и муниципальных нужд. Эту инициативу поддержало российское правительство, пишет 17 ноября газета «Ведомости».

Генеральный директор ассоциации Глеб Бабинцев пояснил, что под ограничения попадут все беспилотные авиасистемы, приобретаемые через механизм госзакупок для нужд государства и муниципалитетов. Дело в том, что беспилотники, работающие на небольшой высоте, способны получать информацию, составляющую государственную тайну.

«Иностранные БАС могут сразу передавать такую информацию за границу, минуя любые проверки», — сказал Бабинцев.

В Минпромторге подтвердили, что планируемые ограничения на закупку беспилотников связаны с «рисками несанкционированного сбора информации» и угрозами государственной безопасности. В Минэкономразвития отметили, что ограничения не введут, пока не изучат конкурентоспособность аналогичных отечественных систем и способность производителей удовлетворить потребности заказчиков.

Проект постановления об ограничении закупок БАС ведомства должны подготовить к июню 2021 года, уточняет издание.

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