Москва, , 13:43 — REGNUM Цены на нефть марки Brent 9 ноября растут на 1,8%, котировки преодолели снизу-вверх психологический рубеж в $40, торгуясь на 10 центов выше. После падения на 2,4% 6 ноября восстановлению позиций способствует ослабление американского доллара и улучшение настроений на финансовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Фундаментально ситуация на рынке энергоносителей выглядит скорее пессимистичной. Число новых зарегистрированных случаев COVID-19 в мире за последние сутки составило 473 тыс. На Европу пришлось менее половины от этой величины, но в большинстве стран региона уже действуют общенациональные карантины, что приведет к снижению спроса на 1,4−1,7 млн барр./сутки.

Поставки из Ливии достигли уже 1 млн барр./сутки, в то время как страны ОПЕК+ пока лишь обсуждают возможность переноса планового повышения с января объема добычи на 1,9 млн барр./сутки на три месяца.

Прошедшие выборы президента США, на которых с высокой вероятностью одержал победу кандидат от демократов Джо Байден в перспективе может обернуться возвращением на мировой рынок нефти из Ирана и Венесуэлы, а также частичным отказом от добычи нефти, в особенности на шельфовых месторождений в пользу так называемой «зеленой энергетики».

Однако в фокусе игроков сейчас принятие нового пакета стимулов, которые в пусть и в урезанном объеме из-за сохранения за республиканцами большинства в Сенате поддержит спрос в условиях второй волны коронавируса. Также такая конфигурация в конгрессе США снижает шансы на ужесточения фискальной нагрузки на корпорации, которая могла бы также негативным образом повлиять на спрос на черное золото.

Из-за слабости доллара и желания американского рынка акций переписать исторические максимумы цены на нефть в ближайшее время могут пробыть в «боковике». Для выхода из понижательного тренда необходимо преодоления сопротивления в зоне $41−41,50.

Не исключено, что эти попытки можно будет увидеть в ближайшие дни. Неудача в этом начинании может отправить цены вниз к минимуму ноября в районе $36», — считает эксперт.

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