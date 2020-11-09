Москва, , 10:19 — REGNUM Нефть марки Brent 6 ноября не смогла вернуться выше уровня $41 за баррель и в конечном итоге продолжила снижение, закрывшись под психологической отметкой $40 долларов за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня 9 ноября, в начале новой торговой недели котировки подрастают, отыгрывая снижение политической напряженности в США, где подсчет голосов указал на поражение Трампа.

В более долгосрочной перспективе победа Байдена играет против рынка нефти, учитывая тот факт, что новый лидер США может ослабить санкции в отношении Ирана и Венесуэлы. При появлении таких предпосылок от ОПЕК+ точно потребуются дополнительные меры для компенсации увеличения мирового предложения.

Пока же настроения в сырьевом сегменте слегка улучшаются на общем оживлении спроса на риск на мировых площадках.

Сдерживает текущий рост пятничный отчет Baker Hughes, который отразил рост числа активных установок седьмую неделю кряду — на прошлой неделе буровая активность повысилась еще на пять единиц до 226 штук.

С технической точки зрения для Brent важен пробой уровня $40 за баррель и возвращение ему статуса поддержки.

В противном случае текущие попытки покупателей приведут к возобновлению снижения цен. При таком сценарии первичным важным уровнем поддержки станет зона $39,20», — полагает эксперт.

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