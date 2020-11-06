Москва, , 02:11 — REGNUM Около 1,8 млн иностранцев работали в России по данным министерства внутренних дел на 30 сентября 2020 года. Это на 22,5% меньше, чем в сентябре прошлого года, пишут 6 ноября «Известия».

"Согласно данным статистической отчетности МВД России по состоянию на 30 сентября 2020 года в РФ осуществляют трудовую деятельность более 1 млн 795 тыс. иностранных граждан (на 30 сентября 2019-го — 2 млн 316,2 тыс., — 22,5%)», — говорится в комментарии ведомства.

Там отметили, что сокращение произошло по всем категориям иностранных работников. В частности, число мигрантов, работающих на основании патентов снизилось до 1,4 млн против 1,7 млн в сентябре 2019 года, а количество действительных разрешений на работу за год сократилось с 121,8 тыс. до 85,7 тысячи.

Сегодня в России в основном работают выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении, Украины, Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдавии, Белоруссии, Вьетнама и Турции. В МВД России добавили также, что анализ рынка труда, учёт состояния и баланса трудовых ресурсов относятся к компетенции Минтруда РФ.

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