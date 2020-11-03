Нижний Новгород, , 18:04 — REGNUM В Нижегородской области поступило уже свыше 200 заявок на участие в бизнес-конкурсе «Идея на миллион», который проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, среди поданных заявок много бизнес-идей в сфере образования: организация онлайн-курсов, детских образовательных центров и частных школ. Также широко представлены проекты в IT-сфере.

«В целом идеи самые разнообразные: участники предлагают организовать производство экологических игрушек, одежды для новорожденных, игровых домиков из картона, химического анкера и мебельного конструктора, а также создать научно-познавательные шоу, студии детского творчества», — отметил он.

Напомним, что «Идея на миллион» — это конкурс бизнес-идей, задачей которого является поиск самых перспективных проектов и помощь их авторам в том, чтобы заработать свой первый миллион.

Партнерами конкурса являются Ассоциация кластеров и технопарков России, корпорация Intel, компания МТС и группа компаний «Титан».