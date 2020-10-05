Нижний Новгород, , 14:28 — REGNUM За последний год на треть увеличилось количество предприятий Нижегородской области, участвующих в госпрограмме «выращивания» поставщиков для крупнейших заказчиков в России, передает пресс-служба правительства региона.

Спецпрограмма реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Ее участникам оказывают маркетинговую, имущественную, информационную и финансовую поддержку в виде лизинга, льготного кредитования и сертификации. Для этого составляется индивидуальная карта развития для каждого предприятия-участника программы.

«Для небольшого предприятия шанс стать поставщиком крупнейших заказчиков — это серьезная перспектива развития. Правда, далеко не всегда у предпринимателей и руководителей есть возможность погружаться в то, чтобы повысить качество продукции и соблюсти необходимые процедуры. В этом случае на помощь как раз и приходит национальный проект», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.