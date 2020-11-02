Москва, , 12:21 — REGNUM В настоящее время котировки марки Brent опустились ниже $37 за баррель. Появляются риски дальнейшего ее снижения до $33. Риски вызваны распространением пандемии и восстановлением добычи нефти в США, которые мешают сокращению накопленных запасов, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Определенный негатив оказывают и низкие темпы восстановления экономики Китая, которая являлась крупнейшим потребителем нефти. В среднесрочной перспективе основным фактором для цены на нефть останутся договоренности стран ОПЕК+ о «заморозке» добычи нефти.

Россия уже сократила добычу нефти в октябре 2020-го на 11,2% (по сравнению с аналогичным месяцем в 2019 году). В стране добыли 429,11 млн тонн черного золота.

Цена на нефть отыграла бы сегодняшнее падение в краткосрочной перспективе, если бы не завтрашние выборы президента США. Известно, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден — сторонник «зеленой энергетики», в отличие от республиканца Дональда Трампа.

Это и сказалось на снижении котировок на нефтяной бирже. Неопределенность в цене сохранится до вступления вновь избранного президента в должность. Фьючерсы на нефть марки на январь месяц также торгуются сегодня, 2 ноября, на уровне $36,51 за баррель.

В случае победы Дональда Трампа длительность периода неопределенности будет меньше. Положительную динамику прибавит и рост ВВП Китая. В долгосрочной перспективе нефть марки Brent вернется к цене порядка $42 за баррель», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стоимость нефти сорта Brent снизилась до $36,69 за баррель.

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