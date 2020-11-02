Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 30 октября завершились небольшим ростом. Баррель нефти марки Brent подрожал на 0,85%, до $37,85. Нефть продолжает находиться под давлением из-за локдаунов во Франции и Германии, а также ухода из рисковых активов и укрепления доллара США, заявил корреспонденту аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Количество буровых нефтегазовых вышек в США на прошлой неделе выросло на девять, составив 296, согласно данным Baker Hughes. Количество активных нефтяных вышек выросло на 10 единиц, до 221 шт.

Сегодня, 2 ноября, на торгах в Азии основные валюты открылись снижением против американского доллара. Нефть марки Brent подешевела на 3%, до $36,69.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 1 ноября вечером объявил о введении в Англии с 5 ноября по 2 декабря новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.

Трейдеры закрывают длинные позиции в ожидании ухудшения эпидемиологической ситуации и снижения спроса на энергоресурсы. Резко возросли риски падения цен на нефть до $33.

При агрессивных продажах стоит ожидать падения нефтяных котировок Brent до $26 за баррель.

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