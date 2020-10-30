Москва, , 13:15 — REGNUM Обвальное падение котировок нефти в последние дни приостановилось в конце недели. Факторы панического «бегства от рисков» — обострение пандемии, возврат к карантинным мерам, опасения нового снижения деловой активности и спроса на сырьё, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Кроме того, возврат на рынок нефти из Ливии, возможное ослабление эмбарго Ирана в случае победы Джо Байдена. Рост доллара из-за сильных показателей повышения ВВП США на 33,1% в III квартале также способствовал уменьшению долларовых цен «чёрного золота».

Но эти драйверы, проявившиеся на текущей неделе, действительно крайне серьёзные, рынок в основном «отработал», обрушив цену барреля Brent c $41,50 к 3$7,50. Новых, дополнительных негативных факторов пока нет.

Между тем, достигнутые рубежи котировок — сильные технические уровни поддержки цен, минимумы с середины июня. От них для многих инвесторов есть смысл выходить из продаж.

Тем более, что последний торговый день недели и месяца, закрытие торгов, предполагает определённую фиксацию прибыли продавцов. Это способствует отходу вверх котировок в пятницу в район $38,50.

В течение дня на котировки может повлиять информация об инфляции в США и числе активных буровых установок. Наиболее вероятный диапазон изменения цены — $37,90 — 38,70 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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