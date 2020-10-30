Москва, , 10:40 — REGNUM Нефть продолжила дешеветь на торгах 29 октября и обвалилась к минимумам середины июня в районе $37,25 за баррель, откуда частично скорректировалась, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«На утренних торгах 30 октября котировки продемонстрировали сохранение повышенной волатильности, пытаясь отвоевать уровень $38 за баррель .

За два дня Brent подешевела почти на 9% и остается под угрозой дальнейшего снижения. Дальнейшее распространение эпидемии коронавируса, туманные перспективы восстановления мировой экономики и спроса, увеличение добычи в Ливии, восстановление производства в США и общее уклонение от рисков продолжают толкать котировки в южном направлении.

Тот факт, что цены опустились к летним минимумам после утраты уровня $40 повышает вероятность вмешательства стран ОПЕК+, которые в случае дальнейшего отступления цен могут задуматься об отмене увеличения добычи с января в целях поддержания рынка.

В случае появления подобных намеков Brent может совершить резкий отскок от уровней перепроданности. Главной целью на пути к восстановлению будет уровень $40, тогда как в случае дальнейшего падения фьючерсы рискуют протестировать отметку $37, где проходит довольно сильная поддержка», — пояснил эксперт.

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