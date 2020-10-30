Москва, , 08:09 — REGNUM Торги по нефти 29 октября завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 3,90%, до $37,53 за баррель. Главным драйвером снижения цены является ухудшение эпидемиологической ситуации в Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

В связи с ростом числа случаев COVID-19 по всей Европе Франция ввела повторный карантин с пятницы, в то время как Германия закроет бары, рестораны и театры со 2 ноября до конца месяца.

Трейдеры продавали фьючерсы на нефть на ожиданиях роста предложения из-за снижения спроса на энергоресурсы. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на своей пресс-конференции заявила, что экономические риски в регионе отчетливо смещены вниз. Неопределённости нефтяному рынку добавляют предстоящие выборы в США.

Нефтяной рынок позитивно отреагировал на американскую статистику. По предварительным оценкам ВВП США вырос на 33,1% в третьем квартале после сокращения на 31,4% во втором квартале (прогноз был +31%).

Отчет по рынку труда показал, что за неделю, закончившуюся 24 октября, на получение пособия по безработице подали 751 тыс. человек по сравнению с 791 тыс. в предыдущем периоде. Показатель оказался лучше ожиданий.

Сегодня, 30 октября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в плюсе. Нефть марки Brent скорректировалась на 2,37%, до $38,42. Цена восстанавливается после вчерашнего падения до $36,62.

Продавцы пока доминируют, поэтому в любой момент продажи могут усилиться. Чтобы говорить о хорошем восстановлении цены до $43,45, покупателям нужно закрепиться сегодня выше $39,65.

Если не смогут, со следующей недели продавцы уже будут готовы опустить цену до уровня $33,85 за баррель.

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