Москва, , 13:16 — REGNUM На нефти, конечно, не могла не сказаться вчерашняя «мини-чёрная среда» (28 октября) с умеренной, частичной, однако практически синхронной распродажей на фондовых площадках США и Европы, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Многие участники рынков, просто «от греха подальше», предпочли подразгрузить свои инвестиционные портфели и на время избавиться от довольно широкого ассортимента акций — особенно от тех, что хорошо подорожали за лето и осень. А вслед за индексами S&P500, Nasdaq, Euro Stoxx, быстро соскочили в район почти уже $38.50 за баррель и котировки марки Brent.

Соскальзывают понемногу вниз и цены на другие сырьевые активы: например, фьючерсы на медь и алюминий, и если движение вниз большого класса активов продолжится, то инерция этого движения может затянуть нефтяные цены на какое-то время и ещё глубже.

При этом представляется, что происходящее сейчас с ценами на нефть не носит долгосрочный или по-настоящему фундаментальный характер. Как крупные биржевые фонды, так и частные инвесторы, просто ощущают сильную нервозность в ожидании дня голосования в Америке.

Тем более что подведение итогов явно может затянуться: вряд ли один из непримиримых соперников, будь то Джо Байден, или уж тем более Дональд Трамп, согласится к утру 4 ноября спешно признать своё поражение, когда на кону может быть долгий подсчёт уже почти 50 млн голосов избирателей, отданных по почте.

О публичной процедуре проверки присланных по почте бюллетеней прямо в главном городском конференц-зале, на глазах у десятков наблюдателей, уже объявлено, допустим в Филадельфии, крупнейшем городе штата Пенсильвания, который является одним из нескольких ключевых штатов для победы в президентской гонке, с 20 выборщиками из 538.

Всё это будет происходить в Филадельфии на фоне не утихающих пока протестов и погромов в городе на расовой почве, после того как полицейские несколькими выстрелами убили вооруженного ножом 27-летнего темнокожего жителя, у которого имелось психическое расстройство.

Не слишком по душе инвесторам, мягко говоря, и ситуация с ограничительными мерами из-за COVID-19, которые с завтрашнего дня вводятся по всей стране во Франции вслед за Германией. Большинство предприятий, правда, продолжат работу, но бары, рестораны и ещё часть сферы услуг закроют на срок от двух недель до месяца, и вводятся элементы самоизоляции: ходить можно на работу, за продуктами, к врачу, разрешены и короткие прогулки у дома, но для остальных передвижений потребуются специальные разрешения.

Хотя люди из-за этого реже будут пользоваться транспортом, всё это временные факторы, которые вряд ли приведут к существенному спаду в макроэкономических показателях, а значит общий баланс спроса и предложения не будет нарушен надолго и на нефтяном рынке.

Среди краткосрочных эффектов также называют возможные последствия урагана «Зета» и сравнительно быстрый рост добычи в Ливии после восьмимесячной блокады, и вчерашние данные от минэнерго США об увеличении запасов сырой нефти за неделю на 4,3 млн баррелей, при том что запасы дистиллятов упали даже на несколько большую величину.

Однако вряд ли все эти соображения будут сейчас играть большую роль в глазах участников нефтяного рынка: цены на нефть будут пристально «смотреть» всё-таки в первую очередь на динамику американских и европейских бирж, и будут довольно чутко откликаться именно на меняющуюся в реальном времени картинку с фондовых бирж», — считает эксперт.

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