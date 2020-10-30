Абакан, , 06:36 — REGNUM Чтобы покрыть ущерб, возникший из-за коронавируса, в Хакасии решено привлечь кредит в бюджет в размере 550 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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»Это необходимо для того, чтобы покрыть ущерб, возникший в результате ухудшения экономической ситуации, снижения доходов бюджетов всех уровней из-за коронакризиса», — говорится в сообщении республиканских властей.

В Хакасии растёт кредиторская задолженность, а финансовая помощь из федерального бюджета ожидается только в декабре 2020 года. Финансовое положение муниципалитетов оценивается как тяжёлое.

За девять месяцев текущего года снижение собственных доходов республиканского бюджета составило по отношению к аналогичному периоду 2019 года 3,1 млрд рублей, подсчитали в минфине Хакасии.

В регионе возникли сложности с выплатой зарплат, происходили задержки аванса. На ситуацию существенно влияет эпидобстановка.

«Требуются значительные средства на компенсацию снижения доходов, и, конечно, нам не хватает средств, поэтому необходимо привлекать кредит, чтобы не допустить невыполнения расходных обязательств перед гражданами нашей республики», — отметила замглавы региона Ирина Войнова.

Аукцион на привлечение кредита намерены объявить 2 ноября.

Добавим, по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 октября 2020 года госдолг Хакасии составляет 22,489 млрд рублей. В 2018 году в регионе было введено казначейское сопровождение.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 октября в Хакасии коронавирус был выявлен у 6675 человек.

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