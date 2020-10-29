Абакан, , 10:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 137 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 октября в правительстве региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Хакасии на сегодняшний день подтверждено 6675 случаев заражения коронавирусом.

За сутки в регионе выздоровели 67 человек, за весь период — 5096. Получают лечение 1507 человек. По данным республиканских властей, у 98 пациентов заболевание протекает в тяжёлой степени, два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период пандемии скончались 69 пациентов с коронавирусом.

За сутки 28 октября в регионе было выявлено 134 носителя SARS-CoV-2.

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