Вашингтон, , 23:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отменил пошлины на импорт алюминия из Канады, 27 октября сообщает агентство Associated Press.

Согласно документу, опубликованному Белым домом, правительство США может рассмотреть вопрос о повторном введении тарифов в случае резкого роста импорта нелегированного необработанного алюминия из Канады.

Пошлины США на ряд товаров из Канады, которые были введены администрацией Трампа, являлись причиной длительных споров вокруг трехстороннего соглашения о торговле США-Мексика-Канада (USMCA).

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