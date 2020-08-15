Оттава, , 00:53 — REGNUM Решение продлить еще на один месяц закрытие общего участка сухопутной границы из-за распространения коронавируса приняли власти Канады и США, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на своей странице в Twitter.

Перемещение через границу будет запрещено по крайней мере до 21 сентября. При этом Трюдо не стал уточнять, когда обе страны смогут отменить данный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, решение закрыть совместный участок границы Канады и США было принято их властями 21 марта в разгар пандемии коронавируса. Каждый месяц это решение продлятся из-за опасной эпидемиологической ситуации.

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