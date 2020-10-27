Москва, , 10:24 — REGNUM По итогам торгов 26 октября, нефть марки Brent подешевела более чем на 3%, в моменте едва не протестировав зону $40,50 за баррель, которая преграждает путь к психологической отметке $40, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«К концу дня котировки слегка отступили от локальных минимумов, а на утренних торгах 27 октября пытаются развит коррекционный ход, который пока ограничивается 200-дневной скользящей средней в районе $41,20.

Трейдеры продолжили отыгрывать негатив в виде восстановления добычи в Ливии, неопределенности с пакетом помощи в США и дальнейшего усугубления ситуации с коронавирусом в мире.

Не в пользу покупок сыграли и комментарии генсека ОПЕК Баркиндо, который подчеркнул, что восстановление нефтяного рынка может занять больше времени, чем ожидалось, а также дал понять, что организация будет и далее придерживаться заданного курса на восстановление баланса, что противоречит ожиданиям отмены наращивания добычи в январе.

Сегодня коррективный подъем цен обусловлен сообщениями об угрозе очередного урагана в Мексиканском заливе, который, по оценке Национального центра ураганов США, может подойти к побережью залива уже в среду.

Традиционно этот фактор оказывает поддержку рынку, правда, временную. Иными словами, в ближайшие дни Brent может воздержаться от падения, но устойчивого развития импульса, учитывая остальные негативные факторы, ожидать по-прежнему не стоит», — считает эксперт.

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