Москва, , 08:14 — REGNUM Нефть Brent не смогла удержаться на уровне $41.

Торги по нефти 26 октября завершились в отрицательной области. Нефть сорта Brent подешевела на 2,82%, до $40,46 за баррель. Цена снижалась до $40,20 на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в США и Европе, а также восстановления добычи нефти в Ливии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Италия объявила о частичном локдауне. Испания ввела общенациональный комендантский час. В Бельгии запрещено выходить на улицу с 23:00 до 05:00, закрыты все кафе и рестораны, маски обязательны во всех общественных местах.

В Чехии действует режим ЧС, однако власти рассматривают возможность его ужесточения. Ужесточить карантинные меры предполагают и во Франции. Власти Польши с 24 октября закрыли все заведения общепита.

Государственная нефтекомпания Ливии National Oil Corp. (NOC) планирует увеличить добычу до уровня выше 1 млн баррелей в сутки в течение четырех недель. В настоящее время добыча NOC составляет 560 тыс. баррелей в сутки. Эта новость вызвала опасения по поводу переизбытка предложения.

Сегодня, 27 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Нефть подорожала на 0,55%, до $40,69. Покупатели не смогли удержать уровень $41,30. Теперь возросли риски возвращения цены к уровню $38,80.

Число заразившихся коронавирусом растет и будет ежедневно увеличиваться из-за отсутствия вакцинации. Пакет помощи мог бы помочь покупателям, но демократы и республиканцы не могут договориться по сумме и вряд ли достигнут компромисса до 3 ноября.

Чтобы покупателям вернуть контроль на рынке на время, необходимо закрыть день выше уровня $41,20 за баррель нефти марки Brent.

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