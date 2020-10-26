Москва, , 08:43 — REGNUM С 24 октября все жители России могут написать диктант по финансовой киберграмотности. Мероприятие проводится впервые, сообщается на сайте Центрального банка РФ.

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Главная цель диктанта — повысить грамотность граждан в сфере кибербезопасности и научить их защищаться от мошеннических атак. Диктант состоит из двух тестов: один для детей 12−17 лет, другой — для взрослых.

Свои знания о том, как безопасно использовать цифровые финансовые продукты, можно проверить до 1 ноября. Результаты диктанта разместят на сайте RUNET-ID со 2 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, две трети работающих граждан России (65%) готовы повышать свою финансовую грамотность.

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