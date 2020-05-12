Москва, , 10:31 — REGNUM Две трети работающих граждан России (65%) готовы повышать свою финансовую грамотность, чтобы научиться управлять деньгами более эффективно, свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: В России зафиксирован рост финансовой грамотности населения

Больше всего в обучении заинтересованы молодые люди 18−34 (78−86%), люди с высшим образованием (75%), руководители (76%) и квалифицированные специалисты (75%).

Самые востребованные темы для повышения финансовой грамотности — «Личное финансовое планирование» (44%), «Сбережения и инвестиции» (39%) и «Управление семейным бюджетом» (31%).

Опрос проведен в марте 2020 года. Опрошены 1600 человек старше 19 лет в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России проводит политику по обеспечению доступности финансовых услуг для населения и субъектов малого и среднего предпринимательства.

Читайте также: Центробанк займется повышением финансовой грамотности