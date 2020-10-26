Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 23 октября завершились снижением. Нефть сорта Brent подешевела на 1,79%, до $41,64 за баррель. Давление на цены оказали несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Снижению цен способствовало сообщение об увеличении предложения со стороны Ливии из-за восстановления добычи нефти на 560 тыс. баррелей в сутки, а также опасения снижения спроса на нефть из-за быстрого распространения коронавируса.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что с 17 по 23 октября количество активных буровых установок по добыче нефти в США выросло на шесть единиц, до 211 штук (годом ранее количество установок составляло 696 штук).

Количество установок по добыче газа упало на одну единицу и составило 73 шт. Общее число буровых установок (газовых, нефтяных и прочих) выросло на пять единиц и составило 287 штук (по сравнению с 830 ед. годом ранее).

Сегодня, 26 октября, в первые часы азиатских торгов нефть сорта Brent подешевела на 1,44%, до $41,04 за баррель.

22 октября нефть получила поддержку от комментариев президента России Владимира Путина о том, что Москва не исключает продления сокращения добычи нефти ОПЕК+.

Из-за пандемии нефть остается под давлением и рискует подешеветь до $38,80. Если уровень $40,60 не устоит, то нефть обвалится.

Число заражений коронавирусом превысило 43 млн человек. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предупредил, что ближайшие несколько месяцев будут очень трудными.

Дополнительное давление исходит от того, что демократы с республиканцами не смогут договориться по пакету стимулирующих мер. Участники рынка уже не ждут принятия пакета помощи до выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

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