Москва, , 12:04 — REGNUM За последние сутки создалось впечатление, что нефтяные цены смогли до определённой степени абстрагироваться от противоречивой статистики по запасам, которая сперва заставила рынки понервничать. Об этом 23 октября сообщил ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

По его словам, смотрелось немного странно, когда в среду вечером цены как бы по инерции продолжали снижаться, протестировав на прочность район $41,5 за баррель Brent, причём это движение вниз набрало скорость практически сразу после того как минэнерго США просигнализировало об уменьшении запасов сырой нефти в хранилищах на 1 млн баррелей за последнюю отчётную неделю, при том что и запасы дистиллятов сократились на 3,8 млн баррелей.

Следует учесть, добавил он, что к тому моменту на рынке в принципе имелись большие сомнения, продолжат ли запасы тренд на снижение запасов, который наблюдается с августа. А опубликованные цифры от минэнерго США, хотя и не оказались слишком значительными по абсолютной величине, но зато они были явно более позитивны для нефтяных цен, чем вышедшие днём раньше оценки от Американского института нефти (API). Напомним, что по данным API, запасы сырой нефти, наоборот, выросли на 584 тыс баррелей, и именно после публикации этой цифры прироста цены, собственно, и начали первоначально движение вниз, столкнувшись с заказами на продажу выше принципиальной для октября отметки в $43 за баррель. Переварив в итоге всю поступившую информацию, и обнаружив, что в азиатские торговые часы четверга попыток более серьёзных распродаж не последовало ни на нефтяном рынке, ни на глобальных фондовых площадках, и подешевевшие без особых на то оснований нефтяные контракты рыночные игроки вновь начали выкупать, цены большую часть дня четверга поднимались, достигая на пике $42,7 за баррель, а затем чуть откатили и обосновались к первой половине дня пятницы в более умеренном и узком коридоре с границами от $42,1 до $42,5, отметил он.

Пушкарёв добавил, что успокоению рынка нефти способствовало и заявление президента России Владимира Путина, который в четверг вечером высказал чёткое мнение: пока ничего менять в наших договорённостях с ОПЕК+ по квотам добычи не нужно, что он на днях беседовал с наследным принцем Саудовской Аравии, и что партнёры по ОПЕК+ продолжат следить за тем, как восстанавливается рынок.

Эксперт выразил предположение, что в случае неожиданного роста волатильности под вечер на фондовых площадках США, а там понятная нервозность связана с усилившимся противостоянием кандидатов за десять дней до дня выборов, сторона Дональда Трампа выступила в адрес Джо Байдена с серьёзными коррупционными обвинениями, коридор колебаний по нефти тоже может расшириться, но скорее всего будет пока ограничен пределами от $41,7 до $43 за баррель.