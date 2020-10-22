Бишкек, , 12:39 — REGNUM Власти Киргизии с 1 ноября увеличат на 7% налог на доходы по добыче и реализации золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата. Об этом сообщили в налоговой службе республики.

Новая налоговая ставка будет действовать до 2023 года, а с 2023 года она возрастет на 10%.

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Если же стоимость химически чистого металла, содержащегося в металлосодержащей руде или концентрате биржевого металла, ниже полученной от их реализации выручки, то в качестве налоговой базы роялти применяется выручка, полученная от реализации руд и концентратов драгметаллов.

С учетом внесенных изменений по роялти устанавливается единая ставка для золота, серебра и платины, а также металлосодержащих руд и концентратов этих драгоценных металлов — в размере 5%. А для других металлов — в размере 3%.