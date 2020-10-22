Москва, , 12:02 — REGNUM В ближайшем времени Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) станет одним из центров экономического развития в мире. Об этом 22 октября заявил генеральный секретарь организации Владимир Норов в ходе международного межпартийного форума «ШОС+».

»Согласно ряду международных исследований, к 2030 году объем ведущих 10 экономик мира достигнет $190 трлн», — сказал он и уточнил, что 60% из данного показателя будет приходиться на Китай, Индию и Россию, являющиеся локомотивами организации.

«Всё это свидетельствует о том, что пространство ШОС в ближайшей перспективе станет одним из центров мирового экономического развития», — заявил генсек ШОС.

При этом, по его словам, ввиду этого нужно «активизировать усилия по синхронизации профильных усилий ШОС» с другими подобными организациями, и в том числе — с ЕврАзЭС, СНГ и АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал проект межпартийного сотрудничества «ШОС+».