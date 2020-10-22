Москва, , 11:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал проект «ШОС+». Приветствие российского лидера международному межпартийному форуму «ШОС+» зачитал председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Путин отметил, что укрепление отношений в рамках ШОС является одним из стратегических приоритетов российской внешней политики. Глава государства добавил, что Россия выступает за наращивание связей в рамках организации.

Президент назвал «ШОС+» востребованным проектом. Инициатива получила поддержку как внутри ШОС, так и во многих других государствах. Путин выразил надежду, что «ШОС+» станет перспективным направлением межпартийного диалога.

Отметим, 22−23 октября в онлайн-формате проходит международный межпартийный форум «ШОС+» на тему «Экономика для людей». В форуме планируют принять участие более 40 стран.