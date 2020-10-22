Москва, , 08:43 — REGNUM В деле о банкротстве «Газстройбанка», который был лишён лицензии регулятором четыре года назад, — новый поворот. К моменту рассмотрения претензий конкурсного управляющего к 15 бывшим топ-менеджерам банка о привлечении их к финансовой ответственности оказалось, что двое из них умерли. В дело в качестве соответчиков привлекли наследников как минимум одного из фигурантов дела. Заседание назначили на 16 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Соответчиками в спор привлечены Галина, Александр и Василиса Бородины — наследники бывшего председателя совета директоров банка Александра Бородина.

Помимо этого, судья обязала агентство записи актов гражданского состояния и архивного отдела Камчатского края представить в суд в десятидневный срок «информацию о смерти Воробьева Валерия Борисовича» и «выписку с информацией о записи указанного акта гражданского состояния». Также у нотариуса будут запрошены данные по наследникам Валерия Воробьева — крупного акционера банка, которому принадлежало 19,14%.

«Газстройбанк» был лишён лицензии в 2016 году, а в ноябре того же года был обанкрочен. По размеру активов организация в РФ была на 335-м месте. На сентябрь 2020 года у него установлены долги перед 143 кредиторами на сумму более 3 млрд рублей. С 15 физлиц, в числе которых также акционеры, конкурсный управляющий банка пытается взыскать более 1,879 млрд рублей.