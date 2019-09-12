Москва, , 12:32 — REGNUM Московский арбитраж отклонил требование конкурсного управляющего лишённого три года назад лицензии «Газстройбанка» о наложении ареста на имущество бывших владельцев и топ-менеджеров банка. Требование о привлечении к субсидиарной ответственности в пределах суммы претензий — 1,879 млрд рублей — суд начнёт рассматривать 15 октября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К ответственности на сумму 1 879 516 000 рублей управляющий планирует привлечь 15 физлиц из числа руководителей и акционеров. Для обеспечения иска заявитель требовал наложить арест на имущество ответчиков, включая денежные средства. Суд отклонил ходатайство. Предварительное заседание по основному требованию назначено на середину октября.

Напомним, АО АКБ «Газстройбанк», созданный в июне 1994 года, остался без лицензии 12 августа 2016 года. Среди причин отзыва лицензии, помимо нарушений банковского законодательства, — высокорискованная кредитная политика, выразившаяся в размещение средств в низкокачественные активы. Кредитная организация также оказалась «вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций».

На май 2014 года уставный капитал банка составлял 334 млн рублей. На август 2016 года банк был на 335 месте по величине активов в банковской системе России. До отзыва лицензии акционерами банка были десять физлиц и одно юрлицо — ООО «Компания «Трасса» (доля — 9,86%). Также 0,6% в банке принадлежало акционерам-миноритариям. В числе крупных акционеров — Валерий Воробьев из Петропавловска-Камчатского с долей 19,14%, Наталья Каверина — 19,15%. Председателем правления был Александр Каверин.

Банкротом АО было признано в ноябре 2016 года, с тех пор банк находится на этапе конкурсного производства. Помимо Москвы, у него был филиал в Санкт-Петербурге.

На начало августа 2019 года у банка установлены долги перед 143 кредиторами на сумму свыше 3,313 млрд рублей.

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