Нью-Йорк, США, , 20:47 — REGNUM Котировки фармацевтической компании AstraZeneca упали после объявления о смерти в Бразилии одного из участников испытаний вакцины от COVID-19.

Акции AstraZeneca на фондовом рынке США подешевели примерно на 1% сразу после объявления. Сейчас одна акция оценивается в $51,58.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Федеральный университет Сан-Паулу заявил о смерти волонтера на испытаниях совместной вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета.

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